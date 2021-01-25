СМИ: фонд «Дапамога» брал деньги с бежавших в Литву белорусов. Глава фонда: «Это абсолютная клевета»

Источник материала: Onliner

Литовское издание LRT сегодня опубликовало расследование о помощи бежавшим белорусам в Литве. По данным СМИ, одна из инициатив помощи «Дапамога» не совсем помогала приезжим из Беларуси, а делала фиктивные заявления, чтобы получить деньги из фондов, и вместо обещанного бесплатного проживания брала за аренду квартир деньги с бежавших белорусов. Главный фигурант расследования — Наталия Колегова, которая и организовала этот фонд. На просьбу журналиста Onliner прокомментировать ситуацию она ответила, что «это абсолютная клевета».

«Часть белорусов, бежавших в Литву от режима Александра Лукашенко, стали заложниками мошеннических схем предпринимателей, действующих в Литве. Данные, собранные отделом расследований, показывают, что бизнес главы публичного учреждения „Дапамога“, собирающего пожертвования у литовцев, извлекал прибыль из размещения беженцев, — пишет издание. — Более того, для получения денег из фондов поддержки белорусов заключались фиктивные договоры аренды, подделаны литовские медицинские справки и подписи руководителей компаний. Под прикрытием гуманитарного коридора в Литву привлекались экономические мигранты».





Данные, собранные отделом расследований LRT, показывают, что указанная организация стремилась заработать на приехавших в Литву белорусах. Якобы Наталия Колегова сдавала белорусам квартиры по цене выше рыночной, хотя публично заявляла, что помогает бесплатно.

Короткие итоги расследования журналистов издания такие:

С целью получения денег из фондов международной поддержки договоры аренды могли быть подделаны с помощью Н. Колеговой. В них фальсифицировались и подписи руководителей компаний.

Наталия Колегова и компания Natalex, принадлежащая ей и ее мужу, могли подделывать литовские медицинские справки.

Согласно договорам аренды пять беженцев должны были разместиться одновременно в помещениях площадью в несколько десятков квадратных метров, которые формально являются офисом компании.

LRT рассказывает историю волонтера, который помогал белорусу Виктору, бежавшему в Литву. Волонтер пишет сообщение женщине, которая помогает белорусам в Литве, и спрашивает, как понимать сообщения, в которых беженцу предлагается заплатить за жилье и в которых спрашивают, когда менеджер может прийти и получить 300 евро. «Неужели этот мужчина должен платить за проживание?» — спрашивает волонтер у женщины. Та отвечает, что «старшие друзья» обещали заплатить за Виктора, а позже пишет, что она уточнила: Виктору придется заплатить за жилье, когда он получит деньги за переезд в Литву из фондов поддержки беженцев.

«Кто эти „старшие друзья“ — непонятно, но женщина, отвечающая на вопросы в переписке, — Наталия Колегова, предпринимательница из Беларуси, более пятнадцати лет живущая в Литве. В сентябре прошлого года вместе с другими активистами она основала и возглавила организацию „Дапамога“, которая, как утверждается, помогает белорусам, вынужденным покинуть дом и переехать в Литву. Н. Колегова и ее муж также имеют ряд компаний, занимающихся недвижимостью, и ее арендой, и консультациями по миграционным вопросам. Переписка Н. Колеговой с волонтером, курирующим беженца из Беларуси, не вызывала бы никаких подозрений, если бы бизнесвумен не объявила, что приехавших белорусов не только разместила бесплатно, но и платит за их проживание из личных средств», — пишут журналисты литовского СМИ.



Наталия Колегова, фото из аккаунта в Facebook

«Дапамога» собирала пожертвования у литовцев, которые хотели помочь белорусам. По словам руководителя учреждения, собрано около 25 тысяч евро и на эту сумму приехавшим организуют проживание, оплату питания, одежды, а также визы. Принадлежащая Колеговой и ее мужу компания Natalex сдает квартиры в столице, но, по словам женщины, белорусов там поселили бесплатно. Однако, согласно данным, собранным отделом расследований LRT, Виктор, ищущий убежища в Литве, не единственный, кого попросили заплатить за проживание.

«Отдел расследований LRT также собрал больше свидетельств белорусов, которые жили в квартирах и платили за них», — пишет литовское издание и добавляет, что подозрения в отношении деятельности руководителя «Дапамогі» возникли и у белорусских фондов солидарности, которые оказывают финансовую поддержку людям, бежавшим из Беларуси.

Представители фонда BySol подчеркивают, что порядок оказания помощи строгий: переселенцами признаются только те лица, которые действительно подверглись преследованиям, действительно пострадали и могут это доказать. Андрей Стрижак, глава фонда BySol, в интервью отделу расследований LRT сказал, что именно документы, предоставленные «Дапамогай», заставили их заподозрить, что они были поддельными и что ими прикрывались экономические мигранты.

— Мы не сразу всё поняли, мы не сразу определили, что происходит, и поэтому некоторые люди, которым не полагалась наша поддержка, могли ее получить, — сказал Стрижак. Однако он добавляет, что к белорусам, прибывшим в Литву через гуманитарный коридор, претензий нет. — Люди, которые приезжают в чужую страну, на самом деле не могут знать все и сразу ориентироваться. Поэтому ответственность несут те, кто предоставил им такие документы. Я не знаю, какие схемы там работают, но, на мой взгляд, то, что делается, противозаконно.

По его словам, сумма денег, выдаваемая беженцам, является приманкой для потенциальных мошенников.





На просьбу журналиста Onliner прокомментировать ситуацию с расследованием LRT Наталия Колегова ответила коротко:

— Это абсолютная клевета, адвокаты работают, — сказала женщина.

(будет дополнено)