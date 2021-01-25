Правозащитный центр «Весна»: за огромный бчб-флаг в Dana Mall оштрафовали мать пятерых детей

Источник материала: Onliner

Вечером 14 января информационное поле страны потрясла новость: в торговом центре Dana Mall неизвестные вывесили огромный бело-красно-белый флаг. Знамя заняло всю высоту атриума и провисело нетронутым целый час. После этого инцидента в ТЦ были замечены изменения: по торговым площадям начал ходить самый настоящий патруль, а возле самого «круга» — «дежурить в телефонах» мужчины крепкого телосложения.





Сегодня лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна» поведал продолжение этой истории. По данным правозащитников, за огромный флаг была оштрафована Ольга Боброва — мать пятерых детей (в том числе несовершеннолетних).

— Вольга Баброва трое сутак знаходзілася ў iзалятары часовага ўтрымання да суда. Яе затрымалі 22 студзеня раніцай дома. Хоць затрымалі яе ў 9 раніцы, у пратаколе напісана, што ў 17:00. Такім чынам, яе судзілі па скайпе з Акрэсціна, калі ўжо скончыліся 72 гадзіны. Як стала вядома на судзе, Вольгу абвінавачваюць у тым, што яна разам з людзьмі разгарнула велізарны бчб-сцяг у ГЦ «Dana Mall» 14 студзеня. Перадачы для Вольгі не прымалі. У выніку, суддзя Максім Трусевіч суда Першамайскага раёна Мінска аштрафаваў Вольгу на 30 базавых (870 рублёў), — уточнили в своем телеграм-канале правозащиники.