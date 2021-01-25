С 1 февраля пересмотрят размеры пособий на детей до трех лет

Источник материала: Tut.by

С 1 февраля в Беларуси пересмотрят размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Прибавка составит около 10,5%. Так, пособие на первого ребенка составит 472,92 рубля (сейчас — 427,84 рубля), на второго и последующих детей — 540,48 рубля (сейчас — 488,96 рубля), на ребенка-инвалида — 608,04 рубля (550,08 рубля). Это плановый пересмотр размера пособий в зависимости от изменения средней зарплаты по стране за предшествующий квартал.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя зарплата падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.

Так как в четвертом квартале 2020 года средняя зарплата выросла до 1351,2 рубля, с 1 февраля также вырастут и размеры пособий на детей до трех лет.

Размеры пособий по уходу за ребенком до трех лет, в рублях вид пособия сейчас станет с 1 февраля на сколько вырастут пособия на первого ребенка 427,84 472,92 +45,08 на второго и последующих детей 488,96 540,48 +51,52 на ребенка-инвалида 550,08 608,04 +57,96

Напомним, в июне 2017 года в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты пособий на детей до 3 лет. Выплаты стали пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как было раньше. Кроме того, в конце 2016 года в парламенте рассматривали вариант, чтобы пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал, как было раньше.

С 1 февраля также должен быть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точные цифры еще не озвучили.