|
С 1 февраля пересмотрят размеры пособий на детей до трех лет
Источник материала: Tut.by
С 1 февраля в Беларуси пересмотрят размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Прибавка составит около 10,5%. Так, пособие на первого ребенка составит 472,92 рубля (сейчас — 427,84 рубля), на второго и последующих детей — 540,48 рубля (сейчас — 488,96 рубля), на ребенка-инвалида — 608,04 рубля (550,08 рубля). Это плановый пересмотр размера пособий в зависимости от изменения средней зарплаты по стране за предшествующий квартал.
Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя зарплата падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.
Так как в четвертом квартале 2020 года средняя зарплата выросла до 1351,2 рубля, с 1 февраля также вырастут и размеры пособий на детей до трех лет.
Напомним, в июне 2017 года в Беларуси
С 1 февраля также должен быть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точные цифры еще не озвучили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 февраля в Беларуси пересмотрят размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Причина - рост средней зарплаты, к размеру которой привязаны эти выплаты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)