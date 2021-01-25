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С 1 февраля пересмотрят размеры пособий на детей до трех лет

25.01.2021 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 февраля в Беларуси пересмотрят размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Прибавка составит около 10,5%. Так, пособие на первого ребенка составит 472,92 рубля (сейчас — 427,84 рубля), на второго и последующих детей — 540,48 рубля (сейчас — 488,96 рубля), на ребенка-инвалида — 608,04 рубля (550,08 рубля). Это плановый пересмотр размера пособий в зависимости от изменения средней зарплаты по стране за предшествующий квартал.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя зарплата падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.

Так как в четвертом квартале 2020 года средняя зарплата выросла до 1351,2 рубля, с 1 февраля также вырастут и размеры пособий на детей до трех лет.

Размеры пособий по уходу за ребенком до трех лет, в рублях

вид пособия

сейчас

станет с 1 февраля

 на сколько вырастут пособия

на первого ребенка

 427,84 472,92 +45,08

на второго и последующих детей

 488,96 540,48 +51,52

на ребенка-инвалида

 550,08 608,04 +57,96

Напомним, в июне 2017 года в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты пособий на детей до 3 лет. Выплаты стали пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как было раньше. Кроме того, в конце 2016 года в парламенте рассматривали вариант, чтобы пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал, как было раньше.

С 1 февраля также должен быть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точные цифры еще не озвучили.

 
 
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С 1 февраля в Беларуси пересмотрят размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Причина - рост средней зарплаты, к размеру которой привязаны эти выплаты.
 
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