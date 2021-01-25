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В Осиповичах Ford сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила мужчину в Осиповичах,
Авария произошла 25 января, в 06.50, на улице Проектируемой. Здесь 27-летний водитель Ford Sierra сбил 41-летнего жителя Минска, который, по предварительной информации, шел по проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован. В ГАИ отметили, что несмотря на темное время суток, световозращающими элементами пострадавший обозначен не был.
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Световозращающими элементами пострадавший обозначен не был.
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