В Осиповичах Ford сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила мужчину в Осиповичах, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Авария произошла 25 января, в 06.50, на улице Проектируемой. Здесь 27-летний водитель Ford Sierra сбил 41-летнего жителя Минска, который, по предварительной информации, шел по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован. В ГАИ отметили, что несмотря на темное время суток, световозращающими элементами пострадавший обозначен не был.