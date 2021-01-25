Источник материала: АФН

Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик прекратил голодовку, которую держал с 15 декабря 2020 года.

Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на адвоката Дмитрия Лепретора.

«Я решил остановить голодовку, [потому что] … меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотни и тысяч белорусов остановиться… А еще я знаю, что многие тоже начали голодовку, пока голодаю я. Я не могу взять на себя такой большой груз ответственности», - пояснил свое решение Игорь Лосик.

Лосик был задержан 25 июня и проходил обвиняемым по уголовному делу по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Объявил голодовку 15 декабря, когда ему предъявили новое обвинение в части 2 статьи 293 (Участие в массовых беспорядках), что позволило продлить срок его содержания под стражей.