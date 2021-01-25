







По информации портала, в его разработке принимал участие Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ), изменения представят в феврале на "Всебелорусском народном собрании". Руководитель БИСИ Олег Макаров сказал, что «документ видит впервые».





Напомним, ранее появились рабочие предложения по изменению Конституции от Федерации профсоюзов Беларуси. Там речь шла о 14 из 146 статей действующей Конституции. И затрагивались только «социальные» статьи, «политические» не упоминаются.





В предложениях, которые сейчас оказались в распоряжении редакции, речь наоборот, идет о политической сфере: предлагается «совершенствование государственной политики и расширение возможностей участия граждан в политической жизни». Судя по краткому содержанию, это не целый документ, а лишь его часть.





Например, затрагивается вопрос перераспределения полномочий от президента, но лишь в одном вопросе — назначения судей. Предлагается следующее: в рамках перераспределения властных полномочий главе государства следует оставить право на формирование Верховного суда, а комплектацию судов нижестоящих инстанций передать в компетенцию Верховного суда или областным судам в соответствии с судебной иерархией.





А вот временные декреты предлагают закрепить: временные декреты сохраняют свою силу, если они не будут отменены абсолютным большинством от полного состава каждой из палат Национального собрания.





Требования к кандидату в президенты и вообще к госслужащему предлагают ужесточить: он не может иметь права на постоянное проживание в другой стране.





«Необходимо на конституционном уровне дополнить требования к кандидату в президенты Беларуси нормой об отсутствии у него не только иного гражданства помимо белорусского, но и права (вида) на постоянное проживание в иностранном государстве.





Запрет на наличие иностранного гражданства и вида на постоянное жительство в другой стране стоит распространить и на других государственных служащих, в том числе на кандидатов на выборные должности в парламенте, т. к. в противном случае возникает конфликт национальных интересов Республики Беларусь и конкретного иностранного государства», — говорится в документе.





Депутат нижней палаты Национального собрания, по мнению авторов предложений, должен быть на конституционном уровне лишен права являться одновременно депутатом Палаты представителей и быть одновременно членом правительства.





Судей Конституционного суда назначает президент, депутаты и сенаторы

В целях «эффективного распределения полномочий и повышения взаимодействия всех ветвей государственной власти» в рамках механизма сдержек и противовесов предлагается расширить число субъектов права законодательной инициативы, включив в их перечень Верховный и Конституционные суды, а также Генеральную прокуратуру, Комитет государственного контроля и Национальный банк.





«Кроме того, для усиления независимости Конституционного суда и укрепления национальной системы сдержек и противовесов в новом Основном законе следует переформатировать порядок его формирования, который будет заключаться в том, что 1/3 состава суда назначает президент, 1/3 — Палата представителей, 1/3 — Совет Республики», — говорится в документе. Сейчас 6 из 12 судей Конституционного суда назначает президент, шесть — Совет Республики.





"Всебелорусское народное собрание" может принимать решения от имени народа

В Конституции также предлагают закрепить, что "Всебелорусское народное собрание" — представительный и учредительный орган власти, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения по важнейшим вопросам государственной жизни и государственного строительства.





«Одновременно необходимо закрепить в Конституции право выдвигать и установить определенную квоту делегатов Всебелорусского народного собрания, которые избираются органами местного самоуправления областного и базового уровней. Правом созыва данного органа наделить президента, но при наличии согласия Совета Республики», — говорится в документе.





Но самое интересное предложение касается выборов: предлагается к компетенции "Всебелорусского народного собрания" отнести право утверждать окончательные результаты голосования по выборам президента Беларуси. Это, по мнению авторов идеи, повысит и обеспечит институциональную легитимность победителя избирательного процесса.





Кроме того, «для повышения авторитета и преодоления ранее понесенных имиджевых потерь» Центральную комиссию по проведению выборов предлагают формировать следующим способом: 1/3 часть Центризбиркома определяется президентом, 1/3 — Палатой представителей, 1/3 — Советом Республики.





«В качестве альтернативы существующей сегодня мажоритарной избирательной системы, которая используется для проведения выборов Национального собрания и местных Советов депутатов областного уровня, предлагается имплементация смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системы», — говорится в документе.





Кроме того, авторы считают, что в выборах должны участвовать только представители официально зарегистрированных политических партий. В документе не уточняется, в каких именно выборах — местных, парламентских или президентских.





Отмена смертной казни, назначение Уполномоченного по правам человека

Авторы проекта напоминают, что Конституцией Беларуси каждому гражданину гарантировано право на жизнь исходя из гуманных общечеловеческих ценностей.





«Исходя из этого государство вправе на данном этапе развития страны взять на себя ответственность и объявить мораторий на применение смертной казни», — говорится в документе.





Помимо этого, авторы предлагают ввести должность Уполномоченного по правам человека в Беларуси. Предполагается, что Уполномоченный по правам человека будет назначаться Палатой представителей по согласию Совета Республики сроком на четыре года.





Чиновники — в соцсети, общественное мнение — на контроль

Есть в документе и часть, связанная с социологией. Авторы считают, что в стране необходимо создать национальную систему мониторинга общественного мнения по наиболее актуальным проблемам социально-политической и экономической жизни как на республиканском, так и региональном (областном) и местном уровнях.





Кроме того, чиновники должны «войти» в соцсети, а аккаунты госорганов необходимо «подтянуть». Особое внимание следует обратить на наполнение и содержание информационного контента во всех аккаунтах и социальных сетях государственных и местных органов управления, и особенно — их должностных лиц.





«Особое недоверие со стороны граждан вызывает отсутствие в данных информационных каналах определенных самокритичных материалов при анализе ими своей деятельности и определении причин недостижения поставленных целей.





Постоянный бравурный информационный контент о всеобщем успехе, исходящий от субъектов государственного управления и официальных СМИ, на практике, как правило, расходится с реалиями жизни конкретного района, города, села и не соответствует информационному меню значительной и социально активной части населения.





При этом это расхождение быстро фиксируется, артикулируется и постоянно педалируется нашими внутренними и внешними политическими и информационными контрагентами в условиях широкого распространения и использования возможностей ИКТ», — говорится в документе.





Также упоминается, что должностные лица государственных органов не реализуют имеющиеся возможности собственных аккаунтов в социальных сетях как каналов тематической коммуникации с обществом. Это, в свою очередь, негативно сказывается на объеме концентрированного и целенаправленного информационного воздействия государственной власти и управления на мнение населения конкретного населенного пункта, региона и страны в целом.





«На Всебелорусском народном собрании будут рассматриваться только подходы, а не проекты»

Руководитель БИСИ Олег Макаров сказал TUT.BY, что документ этот видит впервые, а на Всебелорусском народном собрании, по его мнению, будут представлены «только подходы, не проекты».





— Подобных экспертных мнений сейчас много, про какие-либо обобщенные документы каких-то групп мне неизвестно, мы [БИСИ] участвуем в прокачке этих вопросов тоже экспертно. Думаю также, что на Всебелорусском народном собрании будут представлены разные точки зрения разными участниками, так как круг вопросов понятен, а мнения разные. Мне кажется на Всебелорусском народном собрании будут рассматриваться только подходы, а не проекты, — считает Олег Макаров.