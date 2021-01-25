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Груздев рассказал, кого не позвали Всебелорусское собрание, и чем это опасно

25.01.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"К сожалению, наверное, нет", ― так гость радио Sputnik отвечает на вопрос о том, приглашали ли представителей "просоюзных" сил принять участие в "народном вече", которое пройдет 11-12 февраля.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я еще не уверен до конца, поскольку списки окончательно не сформированы, но ряд организаций "прорусской" и "просоюзной" направленности, с которыми я общаюсь, к сожалению, никого из этих организаций не приглашали", ― рассказывает Груздев.

По словам собеседника Sputnik, на данный момент "до конца не ясна процедура формирования участников будущего ВНС. По его мнению, идеально было бы взять все зарегистрированные Минюстом организации, политические партии и общественные объединения, позвать на совещания и спросить, кого они собираются выдвигать. Однако по информации Груздева, "общественные структуры ― не профсоюзы, не ветеранские организации и не женские ― их не привлекали к такому диалогу".

О перспективах самого ВНС собеседник спутник рассуждает следующим образом: надо посмотреть, какие власть выдвинет предложения и примет решения на Всебелорусском собрании, и каким образом оно будет проходить, получится ли реальный диалог.

"Думаю, что на Всебелорусское народное собрание народ может не так отреагировать, и те митинги и протесты, которые мы наблюдали с августа, могут повториться. "Мнение улицы", к сожалению, на Всебелорусском собрании представлено не будет", ― отмечает Груздев.

Также в беседе ― каких решений стоит ожидать от Всебелорусского народного собрания, какой может быть перезагрузка политической системы в стране, какова дальнейшая судьба белорусской Конституции и как может выглядеть перераспределение президентских и парламентских полномочий. Подробности — в видеоверсии беседы.

*Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции

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На Всебелорусском народном собрании не будут представлены "просоюзные" силы, а также не прозвучит "мнение улицы", на что народ может отреагировать новой волной...
 
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