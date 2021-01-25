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«Важны оба слова. Ненасильственное. Но сопротивление»
25.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Заслуженный учитель России — о борьбе с диктатурой.
Москва, 23 января. Фото Алексея Наседкина
— Я могу сказать, что были (и есть) страны, где обстановка куда хуже, чем у нас, где действовали эскадроны смерти, оппозиционеров сбрасывали с самолётов, где пытки применялись во много больших масштабах, чем сегодня в России (а в России пытают много), —
Но я могу сказать и о другом. Я когда-то уже писала о том, как две американских исследовательницы — Мария Дж. Стефан и Эрика Ченовет изучили триста с лишним случаев борьбы с властью, происходивших за последнее столетие. У них получилось, что насильственные выступления приводили к успеху в 26 процентах случаев, а ненасильственные — в 53.
Это, конечно, не обещание безусловной победы тем, кто не хочет применять силу — 47 процентов все-таки проиграли. Но, скажем прямо, цифра 53 мне нравится намного больше, чем 26.
И, наверное, в той ситуации, когда кругом идет голова при мысли о ёршиках для унитаза и о том, что парень с якобы запотевшим забралом может просто так взять и пнуть ногой немолодую женщину, когда тошнит от потоков лжи и мерзости, и так и хочется сжать кулаки и разгромить все вокруг, — вот тут-то, наверное, неплохо лишний раз вспомнить тех, кто считал необходимым ненасильственное сопротивление.
Тут, кстати, важны оба слова. Ненасильственное. Но сопротивление.
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Заслуженный учитель России — о борьбе с диктатурой.
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