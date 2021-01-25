Простроченные лекарства: можно ли их употреблять после истечения срока

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Можно ли принимать лекарства после истечения срока годности

Простроченные лекарства, которые можно применять при необходимости

Правильное хранение лекарств, чтобы избежать просрочки

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Есть люди, которые выбрасывают медикаменты сразу же после их службы. Другие же оставляют лекарства еще на некоторое время и принимают их даже после истечению даты годности. На каждой упаковке лекарств есть дата производства и окончание срока пригодности. Он дается производителем для того чтобы человек рассчитывал на его максимальный эффект.Были проведены исследования и как оказалось, что приблизительно 90% медикаментов сохраняют свою эффективность в течение нескольких лет после срока пригодности. Принимать или выбросить лекарство человек решает сам. Так же стоит понимать, что он сам отвечает за последствия, которые могут потом появиться.Не стоит экспериментировать с простроченными медикаментами на детях. Лучше всего выбросить такие лекарства и не применять их после срока годности: рецептурные препараты, сильнодействующие лекарства, антибиотики и детские препараты, глазные капли, инсулин, инъекции.Люди, у которых не хватает средств на покупку «свежих» препаратов, могут оставить те, которые не принесут вреда для здоровья человека. Однако стоит понимать, что не все медикаменты подходят.С помощью научно установленных данных можно узнать, какие лекарства могут прослужить дольше, чем есть на самом деле.Данное вещество считается рецептурным, обладающим противокашлевым действием. Даже если препарат будет простроченным, он легко справится со своим заданием и будет эффективным практически на 90%.Этот препарат будет эффективен еще пару лет после его срока годности. Если таблетка аспирина будет распадаться в руке, то стоит сразу выбросить, ведь от пользы вовсе не будет.Несмотря на дату окончания срока годности, этот препарат может быть еще эффективным многие годы. Важно смотреть за своим самочувствием, если первая выпитая таблетка не помогла, то не стоит пить вторую и третью, проще их выбросить.Данный медикамент хорошо пережил стресс-тест. Потому как его грели на прямых солнечных лучах, нагревали при температуре 70 С. Потом как оказалось, 99% полезных и действенных веществ «выжило», это означает что препараты на основе лоратадина могут сохранять эффективность длинное время после установленной даты производства.У каждого лекарства есть своя коробка и инструкция по применению. Для того чтобы правильно его хранить, следует внимательно прочитать все обозначения и условия хранения. Так же существуют общепринятые правила, которые подходят для всех лекарств, чтобы они не испортились и были безопасны для здоровья.Если ранее сироп использовался, то он должен храниться в холодильнике. Это касается и свечей, и мазей, и кремов и капель. Потому как из-за температурного режима может измениться текстура лекарства. Для того чтобы избежать окислительного процесса, все лекарства должны быть плотно закрыты.Если на медикаментах нет особых условий хранения, то лучше всего их оставить в темном месте, где солнечные лучи не попадут на упаковку. Так же стоит избегать от влаги, чтобы медикаменты не впитали в себя лишнюю влагу.На кухне хранить таблетки нельзя. Потому как есть вероятность частых перепадов температуры. Обязательно все лекарства хранить подальше от детей, животных, чтобы избежать неприятностей. Нужно запомнить, что вскрытые ампулы сразу стоит выбрасывать их хранить нельзя.