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Гороскоп на 26 января: что завтра ждет Овнов, Весы, Скорпионов и другие знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп на вторник, 26 января / tv.ua
Об этом пишет
Овен
На работе желательно не делать ошибок. Вам это будет под силу, если не брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда.
Телец
На работе и дома дела будут идти умеренно хорошо, но осмотрительность лишней не будет. Возможен успех в решении давних хлопот.
Близнецы
Завтра хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.
Рак
В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.
Лев
Завтра Львов ждет благоприятный день. Однако стоит быть внимательными и прислушиваться к себе. Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение.
Дева
Завтра для Дев день будет благоприятным для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе. Важных дел начинать не стоит.
Весы
Для Весов этот день хороший, чтобы заложить начало важных изменений в жизни. Время благоприятное для прощания с вредными привычками. Даже небольшие изменения, начатые сегодня, покажут хороший результат.
Скорпион
Сейчас у вас очень коммуникативный период. Используйте его для налаживания новых знакомств и установления дружеских связей.
Стрелец
В этот день будут хорошо идти амурные дела. Вечером Стрельцам можно отправиться на прогулку, особенно тем, у кого нет пары.
Козерог
Перед тем, как начинать что-нибудь завтра – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать краха, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под изменения.
Водолей
Этот день стоит посвятить наведению порядка на рабочем месте. Разберитесь с документацией, составьте список дел, о которых забыли и которые нужно выполнить на неделе. За новое дело браться не желательно.
Рыбы
Рыбам завтра лучше меньше говорить, а больше делать. Старайтесь избегать сплетен. Полезно заняться решением важных проблем.
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У Близнецов завтра хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе.
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