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«Встаю только в туалет»: сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии

25.01.2021 19:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Встаю только в туалет»: сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии
За Лерой Кудрявцевой ухаживает супруг Игорь Макаров / фото Газета.ру
После несчастного случая Кудрявцеву госпитализировали, однако в итоге она решила лечиться дома.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая на прошлой неделе сломала крестец (часть позвоночника), рассказала о своем самочувствии.

В эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ она сообщила, что из-за перелома практически не двигается.

«Чувствую себя нормально, но некоторое время нужно будет полежать. Не могу сказать, что свежа как майская роза», - отметила Кудрявцева.


После несчастного случая Кудрявцеву госпитализировали, однако в итоге она решила лечиться дома. По заверениям телеведущей, ей проще восстанавливаться в квартире. За ней ухаживает супруг Игорь Макаров.

«Вставать можно только в туалет, это я делаю с помощью трости», - пояснила она.


Ведущая рассказала, что ее дочь пока не понимает, что мать не может встать.

По словам Кудрявцевой, крестец она сломала, когда решила слазить на чердак по лестнице. В этот момент она упала на спину, а также ударилась головой, получив сотрясение.

«Я час просто лежала на спине. Потом вернулся муж, меня начали поднимать», - вспомнила телеведущая.
 
 
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В эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ она сообщила, что из-за перелома практически не двигается.
 
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