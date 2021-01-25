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«Встаю только в туалет»: сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии
Источник материала: UDF
За Лерой Кудрявцевой ухаживает супруг Игорь Макаров / фото Газета.ру
Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая на прошлой неделе сломала крестец (часть позвоночника), рассказала о своем самочувствии.
В эфире передачи «Звезды сошлись» на
«Чувствую себя нормально, но некоторое время нужно будет полежать. Не могу сказать, что свежа как майская роза», - отметила Кудрявцева.
После несчастного случая Кудрявцеву госпитализировали, однако в итоге она решила лечиться дома. По заверениям телеведущей, ей проще восстанавливаться в квартире. За ней ухаживает супруг Игорь Макаров.
«Вставать можно только в туалет, это я делаю с помощью трости», - пояснила она.
Ведущая рассказала, что ее дочь пока не понимает, что мать не может встать.
По словам Кудрявцевой, крестец она сломала, когда решила слазить на чердак по лестнице. В этот момент она упала на спину, а также ударилась головой, получив сотрясение.
«Я час просто лежала на спине. Потом вернулся муж, меня начали поднимать», - вспомнила телеведущая.
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В эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ она сообщила, что из-за перелома практически не двигается.
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