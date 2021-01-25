Завтра в нескольких кварталах «Новой Боровой» не будет тепла и горячей воды

Источник материала: Onliner

Сегодня обслуживающая компания «А-100 Комфорт» сообщила об отключениях горячей воды и тепла в нескольких кварталах «Новой Боровой».

«Дорогие друзья!

Завтра, 26 января, в период с 9:00 до 12:00 ГП „Минрайтеплосеть“ будет производить ремонтные работы в котельной „Копище-2“, расположенной по ул. Камова. В связи с этим в кварталах „Центральный парк“, „Нескучный сад“, „Северное сияние“, „Квартал-парк“ и „Цветной квартал“ в течение дня будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение», — говорится в сообщении компании.