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Завтра в нескольких кварталах «Новой Боровой» не будет тепла и горячей воды

25.01.2021 19:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня обслуживающая компания «А-100 Комфорт» сообщила об отключениях горячей воды и тепла в нескольких кварталах «Новой Боровой». 

«Дорогие друзья!

Завтра, 26 января, в период с 9:00 до 12:00 ГП „Минрайтеплосеть“ будет производить ремонтные работы в котельной „Копище-2“, расположенной по ул. Камова. В связи с этим в кварталах „Центральный парк“, „Нескучный сад“, „Северное сияние“, „Квартал-парк“ и „Цветной квартал“ в течение дня будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение», — говорится в сообщении компании.

 
 
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Сегодня обслуживающая компания «А-100 Комфорт» сообщила об отключениях горячей воды и тепла в нескольких кварталах «Новой Боровой». Читать далее…
 
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