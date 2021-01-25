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Минское «Динамо» играет против «Северстали». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» вернулось домой, где сыграет сегодня против одного из основных соперников в борьбе за место в плей-офф — череповецкой «Северстали».
Сейчас обе команды входят в первую восьмерку, но отрыв от «Спартака» и «Витязя» совсем небольшой, а потому потеря очков может дорого стоить.
Перед игрой в состав минчан вернулся Бреннан Менелл. Без него «зубры» не реализовали ни одной попытки в большинстве.
«Динамо»: Фурх (Тэйлор); Знахаренко — Менелл, Клинкхаммер — Митчелл — Принс; Фальковский — Еременко, Мосалев — Горбунов — Варфоломеев; Альмквист — Шинкевич, Воронин — Усов — Паре; Алистров — Протас — Когалев; Колячонок, Демков.
«Северсталь»: Подъяпольский (Шугаев); Кудако — Виттасмяки, Лишка — Берглунд — Морозов; Хабаров — Тихонов, Вовченко — Кодола — Петунин; Адамчук — Лалонд, Капустин — Гуслистов — Гераськин; Думбадзе — Няттинен — Моисеев; Рогов, Алексеев.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» вернулось домой, где сыграет сегодня против одного из основных соперников в борьбе за место в плей-офф - череповецкой «Северстали».
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