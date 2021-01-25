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Суд не удовлетворил жалобу защиты Максима Знака на продление срока его заключения

25.01.2021 19:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Партизанского района Минска 25 января оставил без удовлетворения жалобу защиты юриста Максима Знака на продление срока его заключения под стражу.

Таким образом, Знак остается в СИЗО как минимум до 9 марта. О продлении срока заключения стало известно несколько дней назад, передает БелаПАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Лаевского.

Лаевский утверждает, что с момента задержания Знака в сентябре 2020 года ни орган следствия, ни суды не представили никаких фактов, которые с точки зрения закона могли бы объяснить необходимость его заключения. «Не приведено таких фактов и при продлении меры пресечения, и сегодня на суде», — отметил адвокат.

Применение такой меры, считает Лаевский, расходится с требованиями Уголовно-процессуального кодекса и противоречит международным правовым актам, запрещающим произвольное заключение под стражу. «На этом основании мы говорим, что решение суда, который оставил без внимания такие нарушения, не может быть правомерным и также нарушает законодательство», — сказал защитник.

Он сообщил, что Знак на суде не присутствовал ни физически, ни через каналы видеосвязи — суд посчитал это необязательным.

Лаевский заявил, что защита будет обжаловать решение районного суда в Минском городском суде.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Партизанского района Минска 25 января оставил без удовлетворения жалобу защиты юриста Максима Знака на продление срока его заключения под стражу.
 
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