У находящегося в заключении Евгения Афнагеля умер отец

Сегодня стало известно, что на 83 году жизни умер Игорь Евгеньевич Афнагель, отец координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, пишет "Хартия 97".





Игорь Евгеньевич 30 лет жизни проработал в редакции Белорусской Советской энциклопедии, был известным белорусским марафонцем-любителем. Начав бегать в 1968 году, он пробежал четыре экватора, более 160 000 километров, был членом клуба бегунов «Аматар».





Его сын, Евгений Афнагель, находится в заключении с сентября 2020 года за участие в акциях протеста против фальсификации выборов. Его адвокат обратился к следствию с просьбой позволить политзаключенному присутствовать на похоронах отца.