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Как помочь берёзовскому сельскому депутату, у которого сгорел дом?

25.01.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После новости о том, что сгорел дом у известного в Берёзовском районе оппозиционного депутата сельсовета Валерия Билибухи, в соцсетях часто спрашивали, как можно ему помочь

Напомним, пожар случился 18 января, в деревне Кабаки Берёзовского района горел жилой дом Валерия Билибухи. Билибуха работает лесником в Ивацевичском лесхозе (входит и Берёзовский район). Уже второй раз он избран депутатом сельсовета от своей и соседней деревни. Пользуется уважением местного населения, не раз способствовал решению местных проблем.

В сводке происшествий управление МЧС по Брестской области сообщило:
 
“8 января в 13.55 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Кабаки Березовского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены, перекрытие и имущество внутри дома”.

Валерий Билибуха прислал “Першаму Рэгіёну” фото результатов пожара.



Валерий Билибуха рассказал, что во время пожара забежал в дом, чтобы спасти документы. Надышался гарью, сейчас есть некоторые проблемы и со здоровьем, первые дни заснуть не мог.

“В этом доме жил с рождения, унаследовал его от родителей. Примерно 20 лет вкладывал в ремонт, облагораживал. Тут даже не так средств жалко, сколько времени и души в него вложил”, – сетует Валерий Билибуха.

Сейчас Валерий живет у соседей, в ближайшие дни с друзьями будет разбирать завалы, немножко наводить порядок. Друзья привезли брезент накрыть временно крышу. В планах – закупить строительные материалы и с весны начать отстраивать дом.

Погорелец говорит, что на его беду отозвались многие люди, коллектив лесничества и лесхоза, где он работает.

Дом был застрахован обязательным и добровольным страхованием. Валерий рассказал, что приезжали представители страховой компании, сказали, что может рассчитывать на примерно до 8 тысяч рублей страховых выплат по двум страховкам. Естественно, этого не хватит восстановить дом – уничтожена крыша, значительная часть стен, окна, все двери и практически все имущество внутри.

Валерий Билибуха просил передать спасибо всем, кто отозвался на его беду, поблагодарил пожарных:

“Спасибо всем, кто откликнулся. Звонили и знакомые и совсем незнакомые люди, предлагали помощь. Спасибо, также, хочу сказать пожарным города Пружаны, деревни Малеч и Берёзовскому РОЧС за их работу. Работа выполнена на высшем уровне”.

Как помочь Валерию Билибухе?

Валерий Билибух простой человек, естественно, у него нет сбережений, чтобы взять и вмиг отстроить дом. Поэтому, конечно же, солидарность и помощь не помешает.

Поддержать рублём Валерия можно на карту его сына, Вадима Билибухи. 

Карта “Белагропромбанк”:

9112 3841 0808 6335

до 02/23

Р/с BY87BAPB38121000000380000000

УНП 100693551

БИК BAPBBY2X

Номер карт-счета BY83BAPB30140000964102601764

Вадим Билибуха
 
 
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После новости о том, что сгорел дом у известного в Берёзовском районе оппозиционного депутата сельсовета Валерия Билибухи, в соцсетях часто спрашивали, как можно...
 
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