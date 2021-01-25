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Как помочь берёзовскому сельскому депутату, у которого сгорел дом?
Источник материала: Партизан
После новости о том, что сгорел дом у известного в Берёзовском районе оппозиционного депутата сельсовета Валерия Билибухи, в соцсетях часто спрашивали, как можно ему помочь
Напомним, пожар случился 18 января, в деревне Кабаки Берёзовского района горел жилой дом Валерия Билибухи. Билибуха работает лесником в Ивацевичском лесхозе (входит и Берёзовский район). Уже второй раз он избран депутатом сельсовета от своей и соседней деревни. Пользуется уважением местного населения, не раз способствовал решению местных проблем.
В сводке происшествий управление МЧС по Брестской области сообщило:
“8 января в 13.55 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Кабаки Березовского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены, перекрытие и имущество внутри дома”.
Валерий Билибуха прислал
Валерий Билибуха рассказал, что во время пожара забежал в дом, чтобы спасти документы. Надышался гарью, сейчас есть некоторые проблемы и со здоровьем, первые дни заснуть не мог.
“В этом доме жил с рождения, унаследовал его от родителей. Примерно 20 лет вкладывал в ремонт, облагораживал. Тут даже не так средств жалко, сколько времени и души в него вложил”, – сетует Валерий Билибуха.
Сейчас Валерий живет у соседей, в ближайшие дни с друзьями будет разбирать завалы, немножко наводить порядок. Друзья привезли брезент накрыть временно крышу. В планах – закупить строительные материалы и с весны начать отстраивать дом.
Погорелец говорит, что на его беду отозвались многие люди, коллектив лесничества и лесхоза, где он работает.
Дом был застрахован обязательным и добровольным страхованием. Валерий рассказал, что приезжали представители страховой компании, сказали, что может рассчитывать на примерно до 8 тысяч рублей страховых выплат по двум страховкам. Естественно, этого не хватит восстановить дом – уничтожена крыша, значительная часть стен, окна, все двери и практически все имущество внутри.
Валерий Билибуха просил передать спасибо всем, кто отозвался на его беду, поблагодарил пожарных:
“Спасибо всем, кто откликнулся. Звонили и знакомые и совсем незнакомые люди, предлагали помощь. Спасибо, также, хочу сказать пожарным города Пружаны, деревни Малеч и Берёзовскому РОЧС за их работу. Работа выполнена на высшем уровне”.
Как помочь Валерию Билибухе?
Валерий Билибух простой человек, естественно, у него нет сбережений, чтобы взять и вмиг отстроить дом. Поэтому, конечно же, солидарность и помощь не помешает.
Поддержать рублём Валерия можно на карту его сына, Вадима Билибухи.
Карта “Белагропромбанк”:
9112 3841 0808 6335
до 02/23
Р/с BY87BAPB38121000000380000000
УНП 100693551
БИК BAPBBY2X
Номер карт-счета BY83BAPB30140000964102601764
Вадим Билибуха
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После новости о том, что сгорел дом у известного в Берёзовском районе оппозиционного депутата сельсовета Валерия Билибухи, в соцсетях часто спрашивали, как можно...
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