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Мать пятерых детей получила штраф за огромный флаг в Dana Mall
Источник материала: Партизан
Мать пятерых детей Ольга Боброва получила штраф в 30 базовых величин (870 рублей) за вывешенный в торговом центре Dana Mall гигантский бело-красно-белый флаг.
Суд прошел 25 января. До суда Боброва находилась в ИВС. Ее задержали дома 22 января около 9 утра, но в протоколе было указано другое время – 17:00. Таким образом, суд прошел после истечения 72 часов с момента задержания,
Огромный бело-красно-белый флаг вывесили в атриуме Dana Mall 14 января. В это же время «Вольны хор» исполнил песню «Пагоня».
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Мать пятерых детей Ольга Боброва получила штраф в 30 базовых величин (870 рублей) за вывешенный в торговом центре Dana Mall гигантский бело-красно-белый флаг.
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