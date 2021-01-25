Мать пятерых детей получила штраф за огромный флаг в Dana Mall

Суд прошел 25 января. До суда Боброва находилась в ИВС. Ее задержали дома 22 января около 9 утра, но в протоколе было указано другое время – 17:00. Таким образом, суд прошел после истечения 72 часов с момента задержания,лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».