На БелАЭС застрелился солдат-срочник

«Действительно, 25 января военнослужащий, проходящий военную службу по призыву в войсковой части 7434, находясь в карауле, произвел выстрел из служебного оружия, в результате чего умер», — сообщила нам специалист по общественным связям управления идеологической работы Главного управления командующего Внутренними войсками МВД.





По информации источника, военнослужащий находился в карауле между энергоблоками атомной станции.





Войсковая часть 7434 — новая часть, открытая специально для охраны АЭС и обеспечения пропускного режима на станции. На боевое дежурство ее солдаты заступили в апреле 2020 года. Командует частью полковник Вячеслав Бараков.