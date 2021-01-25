Назван состав сборной Беларуси на чемпионате Европы по биатлону

Источник материала: ОНТ

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с составом на чемпионат Европы, который в эту среду стартует в Польше.

Мужскую команду представят Егор Казаринов, Виктор Кривко, Илья Авсеенко и Роман Елётнов. В составе женской – выступят Ирина Кручинкина и Аделина Сабитова. Биатлонисты белорусской команды уже отправились в Польшу. В среду там пройдут индивидуальные гонки, в пятницу – состоится спринт, в субботу – гонки преследования, а завершится турнир в воскресенье эстафетами. Напомним, предыдущие два чемпионата Европы принимали «Раубичи»: в 2019-м белорусские биатлонисты завоевали два серебра и одну бронзу, а в прошлом году выиграли общий медальный зачёт с тремя золотыми и одной бронзовой наградами.

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