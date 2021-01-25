Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету со 143 спутниками. Это новый рекорд

Источник материала: ОНТ

Это рекорд! Новое достижение SpaceX по выводу спутников на орбиту одной ракетой.

Запущенная накануне Falcon 9 несла на борту 143 спутника, их запуск прошел успешно. Таким образом, компания Илона Маска побила рекорд 2017 года Индийской организации космических исследований. Тогда в космос одновременно запустили 104 спутника.

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