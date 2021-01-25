Сборная Беларуси по хоккею сыграет на турнире в Казахстане

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею примет участие в первом спустя долгое время международном турнире.

Команда Михаила Захарова отправится в Нур-Султан. Соревнования пройдут с 10 по 13 февраля. Белорусы сыграют с олимпийской сборной России, хозяевами турнира, а также второй командой Казахстана. Последний раз наши хоккеисты принимали участие в международных соревнованиях в феврале прошлого года. Тогда на турнире в Словакии белорусская команда заняла третье место.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram