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Сборная Беларуси по хоккею сыграет на турнире в Казахстане

25.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею сыграет на турнире в Казахстане

Сборная Беларуси по хоккею примет участие в первом спустя долгое время международном турнире.

Команда Михаила Захарова отправится в Нур-Султан. Соревнования пройдут с 10 по 13 февраля. Белорусы сыграют с олимпийской сборной России, хозяевами турнира, а также второй командой Казахстана. Последний раз наши хоккеисты принимали участие в международных соревнованиях в феврале прошлого года. Тогда на турнире в Словакии белорусская команда заняла третье место.

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Сборная Беларуси по хоккею примет участие в первом спустя долгое время международном турнире. Команда Михаила Захарова отправится в Нур-Султан. Соревнования...
 
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