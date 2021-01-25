Пьяная брестчанка решила проверить речной лед на прочность

Источник материала: ОНТ

Работник ОСВОД в Бресте спас местную жительницу, которая решила проверить, насколько прочный лед на реке Мухавец. Об этом рассказали в областном совете ОСВОД, пишет БЕЛТА.

Это произошло в понедельник в районе Гузнянского моста. Примерно в 8 утра очевидцы заметили человека на льду в 30 метрах от берега в районе ресторана «Жемчуг». Дежурный второй спасательной станции тут же выехал на место.

Потерпевшая в тот момент уже была в полынье. Глубина реки в месте провала, к счастью, оказалась около метра, а толщина льда составляла не более 4 сантиметров. 20-летнюю брестчанку вытащили на берег – оказалось, она была пьяна. Девушка сообщила, что вышла на лед, чтобы проверить, насколько он прочный.

Пострадавшую с общим переохлаждением организма отвезли в больницу.

Фото: pixabay

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