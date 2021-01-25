Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по гандболу определились очередные четвертьфиналисты.

В раунд плей-офф из группы, где выступала белорусская сборная, с первого места вышла команда Швеции, разгромившая соперников из России – 34:20. Шведский вратарь Андреас Паличка был признан лучшим игроком матча. Он сделал 14 сейвов. Со второго места из группы вышли хозяева турнира – египтяне. В четвертьфинале они сыграют с датчанами. Также путёвки в плей-офф получили сборные Норвегии и Франции. Их соперники определятся сегодня вечером. Все четвертьфинальные матчи пройдут в среду.

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