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На чемпионате мира по гандболу определились очередные четвертьфиналисты

25.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по гандболу определились очередные четвертьфиналисты

На чемпионате мира по гандболу определились очередные четвертьфиналисты.

В раунд плей-офф из группы, где выступала белорусская сборная, с первого места вышла команда Швеции, разгромившая соперников из России – 34:20. Шведский вратарь Андреас Паличка был признан лучшим игроком матча. Он сделал 14 сейвов. Со второго места из группы вышли хозяева турнира – египтяне. В четвертьфинале они сыграют с датчанами. Также путёвки в плей-офф получили сборные Норвегии и Франции. Их соперники определятся сегодня вечером. Все четвертьфинальные матчи пройдут в среду.

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На чемпионате мира по гандболу определились очередные четвертьфиналисты. В раунд плей-офф из группы, где выступала белорусская сборная, с первого места вышла...
 
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