В Гродно состоялась первая официальная встреча делегатов VI Всебелорусского собрания

Источник материала: ОНТ

Гродно состоялась первая официальная встреча делегатов VI Всебелорусского собрания" class="one-news__figure-img">

В регионах активно готовятся ко Всебелорусскому народному собранию. В Гродно сегодня состоялась первая официальная встреча делегатов. Молодежные лидеры, аграрии, строители, педагоги, медики обсудили будущий форум. Главное – в каком направлении будет развиваться страна, а вместе с ней и регион.





Большая встреча делегатов уже закончилась, участники разъезжаются по своим регионам – готовиться. Но эту встречу сами делегаты назвали «репетицией VI Всебелорусского собрания». Впервые увиделись вот так все вместе. Здесь и большой зал, и общение с представителями власти, и темы для обсуждения республиканского уровня.

11 февраля на Всебелорусском народном собрании 310 человек от Гродненской области представят регион. Сегодня больше половины из них – в зале. Это заслуженные опытные люди – руководители хозяйств, директора предприятий, врачи, педагоги, лидеры в учебе и спорте. Кто-то впервые едет на Всебелорусское собрание, а кто-то будет участвовать в нем во второй и даже в третий раз. Правда, волнуются все одинаково, знают – ответственность на их плечи ложится большая.

Встреча рабочая – нужно обсудить прошедшие пять лет. В том числе – развитие региона: в чем подтянуться, в каком направлении двигаться, как вести борьбу за внешние рынки и конкурировать, модернизировать производство, искать квалифицированные кадры, цифровизировать процессы. У Гродненской области потенциал велик. Регион – один из лидеров в сельском хозяйстве, промышленности, оптовой торговле.

Главные вопросы обсуждали больше трех часов. Идеи разные. Но все сходятся в главном: нужно работать – в больших городах создавать наукоемкие производства, в малых и на селе углублять переработку местного сырья.

До старта VI Всебелорусского собрания собрания чуть более двух недель. Для делегатов – горячая пора, все это время они будут встречаться с коллегами, выезжать на предприятия, в организации, учебные заведения. Чтобы 11 февраля прибыть в Минск подготовленными к форуму, понимать, как работают разные сферы и какие вопросы наиболее обсуждаемые. Ведь говорить предстоит от имени тысяч человек.

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