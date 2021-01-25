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Академия управления при Президенте Беларуси празднует юбилей

25.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Академия управления при Президенте Беларуси празднует юбилей

«Кузница управленческих кадров» Беларуси празднует юбилей. 30 лет назад создана Академии управления при Президенте.

Сегодня это ведущий вуз, где готовят руководителей. Ежегодно его студентами становятся около тысячи человек. Образование получают люди разных возрастов, но не только те, кто только что закончил школу. Здесь повышают квалификацию специалистов. В составе Академии три института, в которых обучают по более 20 специальностям. Приоритет – иностранным языкам и информационным технологиям. За три десятилетия учреждение подготовило более 95 тысяч специалистов. Свыше половины действующего правительства – выпускники альма-матер.

К юбилею в Академии подготовили торжества. Праздничную неделю открывает международная конференция. Участие в ней примут представители полутора десятка стран, правда, пока в режиме онлайн.


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«Кузница управленческих кадров» Беларуси празднует юбилей. 30 лет назад создана Академии управления при Президенте. Сегодня это ведущий вуз, где готовят...
 
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