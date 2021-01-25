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Расследование литовской гостелерадиокомпании: «Дапамога» наживалась за счет бегущих из страны белорусов
Источник материала: ОНТ
Литовская гостелерадиокомпания LRT televizija
По данным гостелерадиокомпании, Наталья Колегова занимает должность главы публичного учреждения «Дапамога», которое заявляет о помощи бегущим из страны белорусам, якобы трудоустраивая их в Литве.
В результате расследования LRT televizija выяснилось, что организация использовала мошенническую схему и «делала бизнес» на чужом несчастье.
Фото: lrt.lt
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Расследование литовской гостелерадиокомпании: «Дапамога» наживалась за счет бегущих из страны белорусов
Литовская гостелерадиокомпания LRT televizija сообщила о разоблачении мошеннических схем, по которым у них в стране наживается на своих же земляках белоруска Наталья...
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