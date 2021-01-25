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Расследование литовской гостелерадиокомпании: «Дапамога» наживалась за счет бегущих из страны белорусов

25.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Расследование литовской гостелерадиокомпании: «Дапамога» наживалась за счет бегущих из страны белорусов

Литовская гостелерадиокомпания LRT televizija сообщила о разоблачении мошеннических схем, по которым у них в стране наживается на своих же земляках белоруска Наталья Колегова.

По данным гостелерадиокомпании, Наталья Колегова занимает должность главы публичного учреждения «Дапамога», которое заявляет о помощи бегущим из страны белорусам, якобы трудоустраивая их в Литве.

В результате расследования LRT televizija выяснилось, что организация использовала мошенническую схему и «делала бизнес» на чужом несчастье.

Фото: lrt.lt


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Литовская гостелерадиокомпания LRT televizija сообщила о разоблачении мошеннических схем, по которым у них в стране наживается на своих же земляках белоруска Наталья...
 
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