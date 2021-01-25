Путин прокомментировал видео с расследованием Навального про дворец

Источник материала: ОНТ

Владимир Путин прокомментировал во время онлайн-встречи со студентами видео с расследованием Алексея Навального про дворец в Геленджике – российский президент сообщил, что из-за недостатка времени фильм не смотрел, но пролистал видеоподборки, подготовленные помощниками. Об этом пишет РИА «Новости».

Во время встречи один из студентов спросил президента России о правдивости опубликованного на YouTube фильма.

Владимир Путин заметил, что в видео говорится о его приятелях, бывших коллегах, «каких-то дальних родственниках» и знакомых, но также есть и люди, которых он «никогда в глаза не видел».

Он отметил, что новость о дворце в Геленджике обсуждается на протяжении уже более десяти лет – по его мнению, все это делается с целью «промыть мозги» россиянам.

Фото: РИА «Новости»





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