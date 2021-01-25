В Вооруженных Силах Беларуси начали внезапную проверку боеготовности

Источник материала: ОНТ

Полная боевая готовность. В Вооруженных Силах Беларуси начали внезапную проверку.

Белорусскую армию тестируют на способность соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению. Иными словами, военнослужащие покажут свой уровень мобильности и способность дать отпор противнику со всеми поправками на современные реалии. Некоторые подразделения уже в полной боеготовности. Их испытают водными преградами, боями в лесу и населенных пунктах. Задачи придется отрабатывать и ночью. Войска рассредоточатся практически по всем полигонам страны. Особое внимание уделят состоянию техники и вооружения. Завершится проверка боевой стрельбой.





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