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В Вооруженных Силах Беларуси начали внезапную проверку боеготовности

25.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Вооруженных Силах Беларуси начали внезапную проверку боеготовности

Полная боевая готовность. В Вооруженных Силах Беларуси начали внезапную проверку.

Белорусскую армию тестируют на способность соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению. Иными словами, военнослужащие покажут свой уровень мобильности и способность дать отпор противнику со всеми поправками на современные реалии. Некоторые подразделения уже в полной боеготовности. Их испытают водными преградами, боями в лесу и населенных пунктах. Задачи придется отрабатывать и ночью. Войска рассредоточатся практически по всем полигонам страны. Особое внимание уделят состоянию техники и вооружения. Завершится проверка боевой стрельбой.


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Полная боевая готовность. В Вооруженных Силах Беларуси начали внезапную проверку. Белорусскую армию тестируют на способность соединений и воинских частей...
 
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