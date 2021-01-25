Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали о плюсах изучения второго языка с раннего детства 1 25.01.2021, 19:14

Новое исследование ученых из Великобритании и США.

Исследование специалистов Стэнфордского и Кэмбриджского университетов, а также Университета Англия Раскин и Редингского университета показало, что детям-билингвам, которые осваивают второй язык в раннем возрасте, приходится собирать больше информации. Это, в свою очередь, учит их быстрее переключаться между разными задачами и стимулирует «когнитивную гибкость». Работа опубликована в престижном научном журнале Scientific Reports, передает Incrussia.ru .

Чтобы доказать это, учёные провели два эксперимента, в ходе которых сравнили способности людей, освоивших второй язык с раннего детства, и тех, кто начал изучение иностранного языка уже во взрослом возрасте.

В первом эксперименте участникам предложили следить за изображениями на экране, одно из которых постепенно менялось. Результат показал, что те, кто учил второй язык с раннего возраста, значительно быстрее заметили изменения. Второй эксперимент показал, что они также могли лучше контролировать свое внимание ― в частности, они быстрее переключались с одной картинки на другую.

«Если дети растут в более сложной языковой среде, они учатся использовать разные источники информации ― не только речь, но и, например, жесты, малейшие изменения в мимике, артикуляцию, ― говорит один из авторов работы, исследователь Университета Англия Раскин Дин Д’Соуза. ― Дети из двуязычных семей адаптируются к своей более сложной языковой среде, выбирая больше образцов визуальной среды и уделяя больше внимания новой информации».

Когда дети изучают второй язык, начиная с раннего возраста (от 0 до 3 лет), их мозг становится более пластичным, отмечают авторы исследования. Их эксперименты также показывают, что польза от раннего изучения второго языка сохраняется даже во взрослом возрасте.

Другое исследование ученых из Канады подтверждает эти выводы. Как выяснили специалисты Йоркского университета, дети, осваивающие в раннем возрасте два языка, решают головоломки быстрее и эффективнее, чем дети, которые говорят только на одном языке.

Исследователи объясняют это тем, что дети-билингвы с раннего возраста тренируют когнитивные навыки более высокого уровня, к которым в том числе относится планирование, принятие решений и другие.

Если вы хотите, чтобы ваши дети также начали изучать второй язык с раннего возраста, есть несколько простых способов сделать это дома, пишет CNBC. По данным Американской ассоциации речевого языка и слуха (ASHA), эффективной возможностью познакомить детей с другим языком является пение, просмотр шоу и прослушивание музыки на другом языке.

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