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Завтра в нескольких кварталах Новой Боровой не будет горячей воды и тепла
Источник материала: Хартия'97
Завтра в нескольких кварталах Новой Боровой не будет горячей воды и тепла
Будут проводиться ремонтные работы.
Во вторник, 26 января, в нескольких кварталах Новой Боровой не будет отопления и горячей воды. Об этом в телегам-канале
С 9.00 до 12.00 «Минрайтеплосеть» будет проводить ремонтные работы в котельной «Копище-2», расположенной по улице Камова, пишет «А-100 Комфорт».
В связи с этим в кварталах «Центральный парк», «Нескучный сад», «Северное сияние», «Квартал-парк» и «Цветной квартал» днем не будет отопления и горячей воды.
Информацию об отключениях подтверждают в «Минрайтеплосети».
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