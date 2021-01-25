Источник материала: Хартия'97

Завтра в нескольких кварталах Новой Боровой не будет горячей воды и тепла 25.01.2021, 19:04

иллюстрационное Фото

Будут проводиться ремонтные работы.

Во вторник, 26 января, в нескольких кварталах Новой Боровой не будет отопления и горячей воды. Об этом в телегам-канале сообщила обслуживающая компания «А-100 Комфорт».

С 9.00 до 12.00 «Минрайтеплосеть» будет проводить ремонтные работы в котельной «Копище-2», расположенной по улице Камова, пишет «А-100 Комфорт».

В связи с этим в кварталах «Центральный парк», «Нескучный сад», «Северное сияние», «Квартал-парк» и «Цветной квартал» днем не будет отопления и горячей воды.

Информацию об отключениях подтверждают в «Минрайтеплосети».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .