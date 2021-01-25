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Завтра в нескольких кварталах Новой Боровой не будет горячей воды и тепла

25.01.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Завтра в нескольких кварталах Новой Боровой не будет горячей воды и тепла

  • 25.01.2021, 19:04
Завтра в нескольких кварталах Новой Боровой не будет горячей воды и тепла
иллюстрационное Фото

Будут проводиться ремонтные работы.

Во вторник, 26 января, в нескольких кварталах Новой Боровой не будет отопления и горячей воды. Об этом в телегам-канале сообщила обслуживающая компания «А-100 Комфорт».

С 9.00 до 12.00 «Минрайтеплосеть» будет проводить ремонтные работы в котельной «Копище-2», расположенной по улице Камова, пишет «А-100 Комфорт».

В связи с этим в кварталах «Центральный парк», «Нескучный сад», «Северное сияние», «Квартал-парк» и «Цветной квартал» днем не будет отопления и горячей воды.

Информацию об отключениях подтверждают в «Минрайтеплосети».

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