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У находящегося в заключении Евгения Афнагеля умер отец
Источник материала: Хартия'97
У находящегося в заключении Евгения Афнагеля умер отец
Адвокат координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» обратился к следствию с просьбой позволить политзаключенному присутствовать на похоронах.
Сегодня стало известно, что на 83 году жизни умер Игорь Евгеньевич Афнагель, отец координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля.
Игорь Евгеньевич 30 лет жизни проработал в редакции Белорусской Советской энциклопедии, был
Его сын, Евгений Афнагель,
Редакция сайта Charter97.org выражает искренние соболезнования всем родным и близким Игоря Евгеньевича Афнагеля.
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Адвокат координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» обратился к следствию с просьбой позволить политзаключенному присутствовать на похоронах.
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