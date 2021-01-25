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ОМОН побывал в «Корпусе». Задержаны несколько человек
25.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Среди задержанных Александр Королевич, сооснователь пространства «Другі паверх».
Ранее вечером стало известно, что в Минске в культурном центре «Корпус» на Машерова находятся силовики: «Вдоль проезжей части стоит бус на аварийке, два омоновца с дубинками на входе никого не пускают. Свет внутри горит».
Позже появилась информация о задержанных и видео, на котором два синих буса уезжают.
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Среди задержанных Александр Королевич, сооснователь пространства «Другі паверх».
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