ОМОН побывал в «Корпусе». Задержаны несколько человек

Источник материала: Салiдарнасць

Среди задержанных Александр Королевич, сооснователь пространства «Другі паверх».



Об этом сообщает @by_culture .

Ранее вечером стало известно, что в Минске в культурном центре «Корпус» на Машерова находятся силовики: «Вдоль проезжей части стоит бус на аварийке, два омоновца с дубинками на входе никого не пускают. Свет внутри горит».

Позже появилась информация о задержанных и видео, на котором два синих буса уезжают.