Жена Игоря Лосика рада решению мужа выйти из голодовки и будет продолжать борьбу за его освобождение

Жена политзаключенного Игоря Лосика Дарья приветствует решение мужа выйти из голодовки и намерена продолжать борьбу за его освобождение.



Игорь и Дарья Лосик.

Как сообщила она БелаПАН , сейчас Игорю необходимо медицинское обследование, чтобы оценить ущерб, причиненный голоданием организму. «Выход из голодовки в 42 дня будет такой же длительный, как мне говорил врач, с которым я советовалась. Это будет тяжело, и за его состоянием необходимо наблюдать», — отметила Дарья Лосик.

На начальном этапе она планирует передавать мужу фрукты, чтобы он выжимал из них сок и добавлял в стакан с водой, и быстрорастворимые каши, которые он сможет есть позже.

Адвокат Лосика Дмитрий Лепретор сегодня посетил его в жодинской тюрьме. «Он объяснил мне свое решение выйти из голодовки, я записал его слова», — сказал он.

По словам защитника, на фоне голодовки проблемы со здоровьем у Лосика усугубились. «Сам он говорит, что чувствует себя более или менее хорошо, но его начали беспокоить почки. Выглядит очень худым и изможденным. Медработники продолжают следить за его состоянием, спрашивают о жалобах, измеряют артериальное давление», — отметил Лепретор.

25 января политзаключенный Игорь Лосик принял решение прекратить голодовку. Он протестовал против обвинений в свой адрес. По словам блогера, его потрясла невероятная волна солидарности, а также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться, дождаться общей победы здоровым.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года и признан белорусскими правозащитниками политзаключенным. Его обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).

Блогер вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена голодовку прекратить.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.

20 января в знак солидарности с семьей Лосика объявили голодовку студентки медуниверситета Маргарита Трафимович и Элеонора Арзуманян. Девушки убеждены, что политзаключенный совершает ошибку. В тот же день стало известно, что два священника Белорусской православной церкви подали в Следственный комитет ходатайства о личном поручительстве в отношении Лосика. Священники мотивировали свой шаг попыткой помочь блогеру сохранить жизнь.

23 января минчане и жители других городов страны, а также представители белорусской диаспоры за рубежом провели акции в поддержку Лосика с требованием освобождения его и остальных политзаключенных.