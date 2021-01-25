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Посол Швейцарии вновь встретился в тюрьме с Натальей Херше

25.01.2021 19:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт 25 января встретился в тюрьме с гражданкой своей страны, уроженкой Беларуси Натальей Херше, которая отбывает наказание по приговору суда, признавшего ее виновной в применении насилия к сотруднику милиции.

 

Посол Швейцарии вновь встретился в тюрьме с Натальей Херше
На Женском марше 19 сентября Херше сорвала балаклаву с омоновца, после чего была осуждена. Фото: TUT.BY.

 

Это второй визит дипломата к Херше за последние три недели. «С учетом непростых условий дела у нее идут хорошо. Наталья снова благодарит за мощную поддержку и постоянное внимание к ней», — написал Альтерматт на своей странице в «Твиттере».

По информации БелаПАН, примерно так же он прокомментировал встречу с Херше, состоявшуюся 5 января.

Суд Советского района Минска 7 декабря 2020 года признал Херше виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК). Согласно приговору, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения». Она должна выплатить сотруднику МВД 1.000 рублей. Женщина вину не признала.

Ситуацию с Натальей Херше 22 декабря обсудили по телефону министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и его швейцарский коллега Иньяцио Кассис. После переговоров Кассис написал на своей странице в «Твиттере»: «Очередной обмен мнениями с министром иностранных дел Беларуси Макеем. Насилие со стороны сил безопасности недопустимо. Наталья Херше пользуется консульской защитой: посольство Швейцарии в Беларуси имеет прямой доступ [к ней] и следит за судебным делом. Наша соотечественница должна быть освобождена».

Белорусские правозащитники признали Херше политзаключенной.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт 25 января встретился в тюрьме с гражданкой своей страны, уроженкой Беларуси Натальей Херше, которая отбывает наказание по...
 
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