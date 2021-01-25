В ботаническом саду пройдет фестиваль ледовых и снежных скульптур

Источник материала: Tut.by

В субботу, 30 января, в ботаническом саду стартует фестиваль ледовых и снежных скульптур «Мир кристаллов» . Полюбоваться скульптурами можно будет ежедневно с 10.00 до 18.00 до 7 февраля. Вход — 10 рублей (льготный билет — 5 рублей).



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В фестивале примут участие известные скульпторы Беларуси, чьи работы вы встречаете на площадях города и в других регионах. Профессиональных команд скульпторов будет восемь, а студенческих — десять. Торжественные мероприятия фестиваля, где выберут лучшую скульптуру, назначены на день открытия (30 января). Тогда же будет и пиротехническое шоу с музыкальной программой. Потом «Мир кристаллов» будет функционировать как выставка.

К слову, скульптуры будут подсвечиваться, поэтому по вечерам будут выглядеть особенно красиво. Бонус для посетителей — угощение горячим чаем от ботанического сада на свежем воздухе. Еще будет возможность прокатиться на санках с небольшой горки.

Фестиваль ледовых и снежных скульптур Когда: с 30 января по 7 февраля

Где: ботанический сад

Сколько: 10 рублей (студентам, учащимся, пенсионерам, многодетным родителям, сотрудникам академии наук — 5 рублей; людям с инвалидностью любой группы, сиротам и военнослужащим срочной службы — бесплатно)