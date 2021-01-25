Безработица в Беларуси в IV квартале 2020 года составила 4,1%

Источник материала: АФН

Уровень занятости населения Беларуси в IV квартале 2020 г. составил 67,9%, уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда– 4,1% от численности рабочей силы.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет РБ.

Указанное обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе. В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно.

Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя – с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях республики и г.Минске по выборочному методу и охватывает 0,6% от общего числа домашних хозяйств Республики Беларусь с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.

Впрочем, методология методологией, а Белстат за последний календарный год несколько раз убедительно доказал, насколько хорошо умеет скрывать реальные данные.