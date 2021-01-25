Михаил Пастухов: Пятое колесо невозможно встроить в старую телегу власти

С приближением февраля ситуация вокруг Всебелорусского народного собрания (ВНС) становится все более туманной. Сегодня обнародованы новые предложения по изменению в Конституцию, правда, непонятно кем предложенные.





В Конституции предлагается записать, что Всебелорусское народное собрание — представительный и учредительный орган власти, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения по важнейшим вопросам государственной жизни и государственного строительства.

Согласно предложениям, ВНС получает право утверждать окончательные результаты голосования по выборам президента Беларуси.





Во что в конце концов может превратиться Всебелорусское народное собрание? Об этом «Белорусский партизан» побеседовал с доктором юридических наук, профессором Михаилом Пастуховым.





- На мой взгляд, наделение Всебелорусского народного собрания правом утверждать окончательные результаты голосования по выборам президента Беларуси нелогично с юридической точки зрения. Что значит «утверждает»? Какое отношение к выборам имеет Всебелорусское народное собрание? Для того, чтобы утвердить результаты выборов, надо, прежде всего, изучить полученные данные, рассмотреть имеющиеся жалобы – и только после этого выносить решение.

Понятное дело, что власти предержащие хотели бы как-то оживить ВНС, придать ему статус квази-органа, сделать средством реализации своей воли. Однако путем внесения поправок в Закон «О республиканских и местных собраниях» это едва ли можно сделать. Для признания Всебелорусского народного собрания в качестве органа власти надо вносить изменения и дополнения в Конституцию, а для этого потребуется проводить республиканский референдум.





Более того, если говорить о действующей редакции Конституции, то она сама вызывает сомнения, поскольку референдумы 1995, 1996 и 2004 годов носили незаконный характер, а их результаты вызывали сомнения в своей достоверности.





Тем самым, Всебелорусское народное собрание может стать только ширмой, которая прикрывает действующую власть. Оно может стать третьей палаты парламента во главе с Лукашенко, если он займет место председателя президиума ВНС. В таком случае просматривается российский или казахский вариант транзита верховной власти. Правда, в инициативе белорусских властей пока не имеется конституционной основы.





-В каком виде авторы Всебелорусского народного собрания могут преподнести мероприятие народу?





-Если вносить поправки в Конституцию через парламент – народ останется в стороне. Если выносить поправки через референдум, то будет трудно обосновать тезис, зачем нужен такой орган власти. Уже сейчас очевидно, что это - пятое колесо в телеге государственной власти, которое не вписывается в действующую систему власти. Оно лишь демонстрирует вырождение нынешней власти, ее фиктивный характер.





-Почему тогда власти не хотят отказаться от этой затеи?





- Похоже, что власть равняется на своих «друзей по советскому прошлому и по методам управления». Диктаторские системы рушатся на глазах, обнажая силовую составляющую. В таких условиях надо хоть чем-то прикрыться и найти «тихое местечко», из которого можно управлять всеми процессами. В белорусских условиях таким местечком представляется президиум ВНС, находящийся выше всех органов власти и недоступный критике и народному гневу. На самом деле, ВНС – это лишь соломинка на старой системе власти, которую уже невозможно спасти.



