Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии









сообщили в Минобороны Беларуси. Об этомв Минобороны Беларуси.





«Основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению в современных условиях» , - отметили в ведомстве.





В министерстве также добавили, что действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности.





«Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», - заявили в Минобороны.