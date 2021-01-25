ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии

25.01.2021 20:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси в понедельник, 25 января, внезапно началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил.



Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

«Основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению в современных условиях» , - отметили в ведомстве.

В министерстве также добавили, что действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности.

«Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», - заявили в Минобороны.

Отмечается, что завершить данную проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.

В Беларуси с августа 2020 продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

В ООН призвали белорусские власти соблюдать международные обязательства и освободить всех журналистов и других, кого незаконно задержали за использование ими права на свободу взглядов, организацию и участие в мирных собраниях.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в понедельник, 25 января, внезапно началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые рассказали о плюсах изучения второго языка с раннего детства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by