ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти действуют по народным приметам, что первый блин – комом?

25.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Алексей Колб – о видах главы Академии наук на три атомные станции.

Власти действуют по народным приметам, что первый блин – комом?

Председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков рассказал о необходимости построить в стране еще двух АЭС

— Сегодня у нас есть атомная станция, но через 3-5 лет этих мощностей уже будет не хватать. Поэтому мы видим очень правильную постановку задачи, что необходимо сейчас прорабатывать вопрос строительства следующей атомной станции (и мы действительно прорабатываем). Но через 20-25 лет я вижу необходимость и в третьей атомной станции».

Эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб на Примусе отреагировал на это заявление, выдвинув несколько версий.

По его словам, следствием запуска станции под Островцом стал рост тарифов на электроэнергии для потребителей.

— Логично предположить, что с запуском третьей станции тарифы еще раз подрастут. Вопрос: это цель Академии наук — поднять тарифы до несоразмерных? Раньше челночники возили из Литвы и Польши шампуни, стиральные машины, бытовую технику. Теперь они заряженные аккумуляторы будут возить из Польши, потому что там электроэнергия дешевле?

Второй вариант: власти действуют по народным приметам. Мол, станция в Островце — это классический блин комом. Постоянно что-то ломается, останавливается. А давайте сделаем новую! Вдруг она будет получше?

Власти действуют по народным приметам, что первый блин – комом?

И еще одна версия от эксперта:

— Долгая жизнь в этой стране убедила меня, что такие народные стройки — это гигантское поле для распила бюджета. Либо своих денег, либо денег доноров-кредиторов.

По мнению Алексея Колба, такие заявления могут быть использованы заинтересованными группами, чтобы попытаться поживиться на очередной стройке века.

Аналитик: «ГосСМИ профукивают инфоповоды для дополнительного пиара АЭС»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей Колб – о видах главы Академии наук на три атомные станции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Безработица в Беларуси в IV квартале 2020 года составила 4,1%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by