Власти действуют по народным приметам, что первый блин – комом?

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Алексей Колб – о видах главы Академии наук на три атомные станции.





Председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков рассказал о необходимости построить в стране еще двух АЭС

— Сегодня у нас есть атомная станция, но через 3-5 лет этих мощностей уже будет не хватать. Поэтому мы видим очень правильную постановку задачи, что необходимо сейчас прорабатывать вопрос строительства следующей атомной станции (и мы действительно прорабатываем). Но через 20-25 лет я вижу необходимость и в третьей атомной станции».

Эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб на Примусе отреагировал на это заявление, выдвинув несколько версий.

По его словам, следствием запуска станции под Островцом стал рост тарифов на электроэнергии для потребителей.

— Логично предположить, что с запуском третьей станции тарифы еще раз подрастут. Вопрос: это цель Академии наук — поднять тарифы до несоразмерных? Раньше челночники возили из Литвы и Польши шампуни, стиральные машины, бытовую технику. Теперь они заряженные аккумуляторы будут возить из Польши, потому что там электроэнергия дешевле?

Второй вариант: власти действуют по народным приметам. Мол, станция в Островце — это классический блин комом. Постоянно что-то ломается, останавливается. А давайте сделаем новую! Вдруг она будет получше?





И еще одна версия от эксперта:

— Долгая жизнь в этой стране убедила меня, что такие народные стройки — это гигантское поле для распила бюджета. Либо своих денег, либо денег доноров-кредиторов.

По мнению Алексея Колба, такие заявления могут быть использованы заинтересованными группами, чтобы попытаться поживиться на очередной стройке века.

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