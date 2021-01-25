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«Правосудие на потоке». В Минске прошло около ста судов над задержанными в выходные дни
Источник материала: Навiны
В Минске 25 января состоялось около ста разбирательств по административным делам задержанных в минувшие выходные дни.
Как сообщает правозащитный сайт
На 18 часов правозащитники приводят информацию об итогах 96 судебных заседаний. Более половины подсудимых получили административный арест от 10 до 25 суток. Вынесены также решения о штрафах от 10 до 50 базовых величин (290—1.450 рублей).
Как сообщал БелаПАН, задержания в субботу 23 января (около 150 человек) — самые массовые после 20 декабря прошлого года. Впервые за последние несколько недель была замечена въезжающая в центр Минска техника силовиков. Это могло быть связано с тем, что в первый раз после 6 декабря в телеграм-каналах было предложено единое время выхода на улицы (для создания цепей солидарности). Метрополитен и мобильный интернет функционировали в обычном режиме. Стоит отметить, что днем единовременного сбора впервые стала суббота, а не воскресенье.
Судя по фотографиям и видеозаписям в соцсетях, протесты прошли в разное время суток. БелаПАН насчитал в столице 49 акций, визуальная информация о которых была размещена в наиболее популярных сетях и телеграм-каналах СМИ и частных лиц с общим количеством попавших в кадр участников 1.171 (в воскресенье, 17 января, были размещены фото- и видеосвидетельства о 20 акциях с участием 336 человек, попавших в кадр, 10 января — о 21 акции с 869 участниками, 3 января — о 29 акциях с 1.015 участниками).
Протестные мероприятия прошли также в Жодино, Дзержинске, Солигорске (Минская область), Новополоцке (Витебская область), Лиде (Гродненская область), населенных пунктах вблизи столицы.
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В Минске 25 января состоялось около ста разбирательств по административным делам задержанных в минувшие выходные дни.
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