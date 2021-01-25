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«Правосудие на потоке». В Минске прошло около ста судов над задержанными в выходные дни

25.01.2021 20:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске 25 января состоялось около ста разбирательств по административным делам задержанных в минувшие выходные дни.

 

«Правосудие на потоке». В Минске прошло около ста судов над задержанными в выходные дни

 

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, на акциях протеста 23—24 января было задержано не менее 155 человек. Людей судили за участие в несанкционированных акциях и неподчинение милиции — по статьям 23.34 и 23.4 КоАП.

На 18 часов правозащитники приводят информацию об итогах 96 судебных заседаний. Более половины подсудимых получили административный арест от 10 до 25 суток. Вынесены также решения о штрафах от 10 до 50 базовых величин (290—1.450 рублей).

Как сообщал БелаПАН, задержания в субботу 23 января (около 150 человек) — самые массовые после 20 декабря прошлого года. Впервые за последние несколько недель была замечена въезжающая в центр Минска техника силовиков. Это могло быть связано с тем, что в первый раз после 6 декабря в телеграм-каналах было предложено единое время выхода на улицы (для создания цепей солидарности). Метрополитен и мобильный интернет функционировали в обычном режиме. Стоит отметить, что днем единовременного сбора впервые стала суббота, а не воскресенье.

Судя по фотографиям и видеозаписям в соцсетях, протесты прошли в разное время суток. БелаПАН насчитал в столице 49 акций, визуальная информация о которых была размещена в наиболее популярных сетях и телеграм-каналах СМИ и частных лиц с общим количеством попавших в кадр участников 1.171 (в воскресенье, 17 января, были размещены фото- и видеосвидетельства о 20 акциях с участием 336 человек, попавших в кадр, 10 января — о 21 акции с 869 участниками, 3 января — о 29 акциях с 1.015 участниками).

Протестные мероприятия прошли также в Жодино, Дзержинске, Солигорске (Минская область), Новополоцке (Витебская область), Лиде (Гродненская область), населенных пунктах вблизи столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 25 января состоялось около ста разбирательств по административным делам задержанных в минувшие выходные дни.  
 
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