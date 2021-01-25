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В интернете сообщают про обыск в культурном центре «Корпус» и задержание основателя пространства «Другі паверх»
Источник материала: Onliner
Сегодня вечером в Facebook появилась информация об обыске в культурном центре «Корпус». Такую же информацию разместил телеграм-канал
— ОМОН в культурном центре «Корпус» на Машерова, — говорилось в соцсетях.
Чуть позже очевидец происходящего сообщил Onliner, что к зданию на Машерова подъехали темные бусы, оттуда вышли несколько сотрудников милиции.
— Я видел только, как они подъехали на бусах. Затем очевидцы рассказали мне, что из «Корпуса» забрали 3—4 человека.
А вот что нам рассказал второй очевидец:
— Во дворе было два буса с людьми в гражданском. Они спрашивали на улице у пытавшихся зайти, есть ли среди них музыканты. После этого вошли в «Корпус» и задержали минимум троих человек. Среди них был Александр Королевич и Алексей Клышко, он связан с фестивалем SPRAWA. Кто был третьим человеком, пока неясно.
«Фонд культурной солидарности» также отмечает, что в числе задержанных — основатель пространства «Другі паверх» и директор просветительского учреждения «ПОСТ» Александр Королевич.
Мы уточняем эту информацию.
(будет дополнено)
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В интернете сообщают про обыск в культурном центре «Корпус» и задержание основателя пространства «Другі паверх»
Сегодня вечером в Facebook появилась информация об обыске в культурном центре «Корпус». Такую же информацию разместил телеграм-канал «МотолькоПомоги». Читать далее…
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