В интернете сообщают про обыск в культурном центре «Корпус» и задержание основателя пространства «Другі паверх»

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером в Facebook появилась информация об обыске в культурном центре «Корпус». Такую же информацию разместил телеграм-канал «МотолькоПомоги» .

— ОМОН в культурном центре «Корпус» на Машерова, — говорилось в соцсетях.

Чуть позже очевидец происходящего сообщил Onliner, что к зданию на Машерова подъехали темные бусы, оттуда вышли несколько сотрудников милиции.

— Я видел только, как они подъехали на бусах. Затем очевидцы рассказали мне, что из «Корпуса» забрали 3—4 человека.

А вот что нам рассказал второй очевидец:

— Во дворе было два буса с людьми в гражданском. Они спрашивали на улице у пытавшихся зайти, есть ли среди них музыканты. После этого вошли в «Корпус» и задержали минимум троих человек. Среди них был Александр Королевич и Алексей Клышко, он связан с фестивалем SPRAWA. Кто был третьим человеком, пока неясно.

«Фонд культурной солидарности» также отмечает, что в числе задержанных — основатель пространства «Другі паверх» и директор просветительского учреждения «ПОСТ» Александр Королевич.

Мы уточняем эту информацию.





(будет дополнено)

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