Задержанные в субботу волонтеры «Уличной медицины», которые помогают бездомным, получили «сутки»

Источник материала: Tut.by

25 января в Минске судили задержанных в субботу волонтеров проекта «Уличная медицина» Карину Радченко и Татьяну Лобозу, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Основательницу проекта «Уличная медицина» Карину Радченко и ассистента-волонтера Татьяну Лобозу задержали 23 января в Михайловском сквере, где волонтеры в выходные осматривают пациентов — бездомных людей. Девушек задержали весте с активистами инициативы «Еда вместо бомб», которые бесплатно раздают еду нуждающимся. Сообщалось, что тогда же задержали и людей, которые пришли получить поддержку.

Как стало известно на суде над Татьяной Лобозой, волонтеров задержали около 14.00, к этому времени они успели осмотреть 7−8 человек. Свидетель-милиционер решил, что они «участвовали в митинге, потому что кормили бездомных, находясь с кастрюлями». Символики у них не было, лозунгов свидетель не слышал и не видел, чтобы волонтеры оказывали медпомощь, сообщают правозащитники.

Дела волонтеров в суде Октябрьского района Минска по ч. 1 ст. 23.34 КоАП рассматривала судья Елена Живица. Решение суда: Карина Радченко получила 15 суток административного ареста. Дело Татьяны Лобозы сначала отправили на доработку, позже вынесли такое решение, как и в отношении Радченко — 15 суток.