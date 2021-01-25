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Задержание в культурном центре "Корпус 8"
Источник материала: Партизан
Вечером 25 января омоновцы приехали в культурный центр "Корпус" в Минске. По данным телеграм-каналов, они перекрыли вход и никого не пропускали в здание.
Как сообщил ТГ-канал
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Вечером 25 января омоновцы приехали в культурный центр "Корпус" в Минске. По данным телеграм-каналов, они перекрыли вход и никого не пропускали в здание.
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