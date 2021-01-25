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На БелАЭС застрелился солдат-срочник
Источник материала: Хартия'97
На БелАЭС застрелился солдат-срочник
Солдат находился в карауле.
В понедельник, 25 января, на территории Белорусской АЭС покончил с собой солдат срочной службы войсковой части 7434 Внутренних войск МВД.
«25 января военнослужащий, проходящий военную службу по призыву в войсковой части 7434, находясь в карауле, произвел выстрел из служебного оружия, в результате чего умер», —
Войсковая часть 7434 — новая часть, открытая специально для охраны АЭС и обеспечения пропускного режима на станции. На боевое дежурство ее солдаты заступили в апреле 2020 года. Командует частью полковник Вячеслав Бараков.
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Солдат находился в карауле.
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