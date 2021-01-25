Житель Бобруйска сломал восьмикласснику нос

Источник материала: БT

Как "хулиганство" квалифицировало следствие пьяную выходку жителя Бобруйска, который сломал восьмикласснику нос. Как сообщает МВД, инцидент произошел еще на прошлой неделе вечером возле магазина на проспекте Строителей. Свою выходку мужчина пояснить не смог, от медосвидетельствования отказался. Известно, что задержанному 38 лет, он неоднократно судим, к тому же семейный скандалист. Как видно на записи камеры наблюдения, к двум подросткам подошел мужчина, одного схватил за одежду, пытаясь что-то сказать, а затем бьет в живот и по лицу. В этот момент второй мальчишка побежал звать на помощь, прохожие скрутили дебошира и вызвали милицию. У школьника закрытый перелом носа.