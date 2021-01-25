ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Бобруйска сломал восьмикласснику нос

25.01.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как "хулиганство" квалифицировало следствие пьяную выходку жителя Бобруйска, который сломал восьмикласснику нос. Как сообщает МВД, инцидент произошел еще на прошлой неделе вечером возле магазина на проспекте Строителей. Свою выходку мужчина пояснить не смог, от медосвидетельствования отказался. Известно, что задержанному 38 лет, он неоднократно судим, к тому же семейный скандалист. Как видно на записи камеры наблюдения, к двум подросткам подошел мужчина, одного схватил за одежду, пытаясь что-то сказать, а затем бьет в живот и по лицу. В этот момент второй мальчишка побежал звать на помощь, прохожие скрутили дебошира и вызвали милицию. У школьника закрытый перелом носа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как "хулиганство" квалифицировало следствие пьяную выходку жителя Бобруйска, который сломал восьмикласснику нос. Как сообщает МВД, инцидент произошел еще на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Причина пожара в Борисове, где погибли 4 человека, выясняется
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by