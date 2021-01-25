Источник материала: БT

Точная причина пожара в Борисове, где погибли 4 человека, выясняется, назначен ряд экспертиз, в том числе геномная. Предварительно, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем. Трагедия произошла в минувшую субботу. Во время ликвидации пожара спасателями обнаружены тела двух женщин и двоих мужчин. Известно, что дама - чуть больше сорока лет, а вот личности мужчин пока не установлены. Бревенчатый дом разделен на две части. 87-летней пенсионерке, которая проживала во второй его половине, удалось спастись. СК проводит проверку.