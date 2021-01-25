СК разбирается в обстоятельствах ЧП в Дятловском районе

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Там на охоте погиб 46-летний егерь. СК уже возбудил уголовное дело - причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, в лесу охотился 59-летний житель столицы. В какой-то момент он выстрелил в сторону дикого животного, однако не убедился в отсутствии людей в этом направлении. В итоге был ранен егерь Дятловского лесхоза. От полученной травмы он скончался. Место происшествия осмотрели следователи, назначены экспертизы. Подозреваемого допросили. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчина находится под стражей.