ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК разбирается в обстоятельствах ЧП в Дятловском районе

25.01.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Там на охоте погиб 46-летний егерь. СК уже возбудил уголовное дело - причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, в лесу охотился 59-летний житель столицы. В какой-то момент он выстрелил в сторону дикого животного, однако не убедился в отсутствии людей в этом направлении. В итоге был ранен егерь Дятловского лесхоза. От полученной травмы он скончался. Место происшествия осмотрели следователи, назначены экспертизы. Подозреваемого допросили. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчина находится под стражей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там на охоте погиб 46-летний егерь. СК уже возбудил уголовное дело - причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, в лесу охотился 59-летний житель...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске с поличным попался 18-летний житель Борисова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by