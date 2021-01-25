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В Минске с поличным попался 18-летний житель Борисова
Источник материала: БT
Он делал тайники-закладки на территории столицы. По данным МВД, безработный приезжал в Минск несколько раз в неделю. При себе у парня обнаружили 9 свертков с белым порошком, а также мобильный телефон с координатами и фотографиями закладок. По этим данным сыщики обнаружили и изъяли еще 18 свертков. В общей сложности получилось порядка 30 граммов особо опасного психотропа альфа-PVP.
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Он делал тайники-закладки на территории столицы. По данным МВД, безработный приезжал в Минск несколько раз в неделю. При себе у парня обнаружили 9 свертков с белым...
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