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В Витебске суд вынес приговор владельцу интернет магазина по продаже психотропов

25.01.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Стороне обвинения удалось доказать факт создания и организации наркошопа. Фигурант был задержан летом прошлого года во время закладки очередной партии особо опасного вещества альфа-PVP. При обыске у мужчины обнаружили 850 граммов психотропа. Владимир Королев побывал на процессе и выслушал приговор Фемиды.

В даркнете магазин по продаже психотропов под названием "Хали-Гали" был известен среди витебских потребителей. Владельца наркошопа задержали в августе во время закладки товара - 31-летний мужчина признался в создании и организации торговой точки на интернет-площадке HYDRA.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебской области: "Мужчина, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей в связи с незаконным оборотом наркотиков, фасовал приобретенный в РФ психотроп на мелкие дозы для последующей реализации. Тайники сооружал по всему городу. Клиенты узнавали о местонахождении товара после оплаты через электронный кошелек. Во время закладки очередной партии фигуранта задержали оперативники. В ходе обыска по месту жительства и в тайниках на территории города Витебска изъято свыше 850 граммов альфа- PVP".

Это кадры обыска в общежитии Витебска, где жил фигурант. В 2014 и 2015 годах он уже привлекался за незаконный оборот наркотиков. Освободился подозреваемый в ноябре 2019. Однако спустя 8 месяцев снова был задержан. Государственное обвинение запрашивало 11 лет лишения свободы за незаконный оборот и перемещение психотропов через границу.

Приговор суда Железнодорожного района Витебска - 9 лет усиленного режима, а также штраф 8700 рублей.

Обе стороны будут обжаловать и опротестовывать. Адвокат посчитала приговор суровым, а гособвинение - слишком лояльным, поскольку не смогли доказать перевоз психотропов из РФ в РБ.

Выйти на владельцев наркомагазина - большая редкость. Как правило, оперативникам удается  задержать лишь курьеров или закладчиков. Как бойцы наркоконтроля выходят на след тайных продавцов, что такое площадка даркнета HYDRA - обо всем этом расскажем в пятницу в итоговой программе "Зона Х".

 
Теги: Витебск
 
 
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Стороне обвинения удалось доказать факт создания и организации наркошопа. Фигурант был задержан летом прошлого года во время закладки очередной партии особо...
 
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