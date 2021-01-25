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Производство психотропа на реализацию. Наркоконтроль выявил подпольную фабрику, которая размещалась в Минской области. Где именно, в МВД не сообщают.

Первоначально в руки оперативников попался дилер - 24-летнего жителя столицы взяли в Могилеве. Выяснилось, что молодой человек работал оптовым курьером интернет-магазина по продаже зелья. При себе и в тайнике на территории Могилевской области он хранил свыше 400 граммов альфа-PVP. Позже правоохранители вышли на лабораторию по изготовлению психотропов. Задержанный создал нелегальное производство в съемном доме. Во время обыска там было обнаружено специальное оборудование, прекурсоры и готовый продукт. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.